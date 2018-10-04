ОЗХО рассказала о мерах по защите от кибератак

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) серьезно относится к защите от кибератак и принимает для этого необходимые меры, заявила официальный представитель организации Дипти Чоубей.

«ОЗХО серьезно относится к защите информационных систем и сетей. С начала 2018 года организация наблюдает повышенную киберактивность», – передает ее слова ТАСС.

Она отметила, что члены ОЗХО уже проинформированы об активности, а техсекретариат «принял меры для защиты от угроз».

Также в заявлении ОЗХО отмечается, что гендиректор организации был проинформирован о предотвращенной кибератаке Нидерландами и Великобританией.

В четверг Нидерланды выслали четверых россиян, который якобы пытались совершить кибератаку на ОЗХО.

Позже минюст США обвинил семерых российских «офицеров ГРУ» в кибератаках на целый ряд международных и американских организаций: от ОЗХО до ФИФА. Сообщалось, что все они находятся в России.