США решили испытать гиперзвуковое оружие раньше срока

США усиленно работают над созданием гиперзвукового оружия и начнут проводить испытания быстрее, чем того можно было ожидать, заявил первый замминистра обороны страны Патрик Шанахан.

Шанхан заявил, что США начнут «проводить запуски быстрее и чаще, чем этого могли ожидать», передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNBC.

В данный момент американцы частично заняты определением того, «какое количество (единиц вооружений) нужно, как сделать эти решения более модульными», а также «как выстроить промышленную базу.

«Мы проделываем сейчас сложную энергичную работу, самую трудную ее часть, мы движемся к реализации, и мы планируем расширяться», – добавил первый заместитель главы Пентагона.

Ранее в США признались в неспособности противостоять российскому гиперзвуковому оружию.