Минобороны рассказало о полетах Ту-160 рядом с районом учений НАТО

Два российских ракетоносца совершили полет над Норвежским и Баренцевым морями, во время которого их сопровождали норвежские истребители F-16.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила более 10 часов. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии», – сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве рассказали, что экипажи Воздушно-космических сил России совершили посадку на аэродром базирования после окончания полета, пишет ТАСС.

Российские летчики регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей и Тихого океана. Ранее отмечалось, что все полеты соответствуют международным правилам использования воздушного пространства.

Сообщалось, что британские истребители поднялись в воздух над Норвежским морем из-за российских Ту-160.

Напомним, с 25 октября по 7 ноября в Норвегии проходят крупнейшие учения НАТО со времен Холодной войны. В Норвежском море рядом с учениями Россия планирует провести стрельбы с 1 по 3 ноября.

Йенс Столтенберг сказал, что НАТО будет избегать любых опасных ситуаций в той зоне Норвежского моря, которая близка к району учений альянса. Он выразил надежду, что «действия России будут профессиональны».