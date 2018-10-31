Минобороны рассказало о полетах Ту-160 рядом с районом учений НАТО

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31 октября, среда  |  Последнее обновление — 23:36  |  vz.ru
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Какая цена на бензин ожидается к концу года

Российский бензин остается самым дешевым в ЕвропеФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Правительство стремится удержать цену на бензин от стремительного роста. Нефтяники, в свою очередь, жалуются на упущенную выгоду и собираются поднять расценки на самое ходовое автомобильное топливо. Есть ли у властей инструменты для сдерживания удорожания? Какой ценник, по мнению специалистов, увидят российские водители на АЗС к концу декабря? И чем может объясняться такой «подарок» на Новый год? Подробности...
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Что выдает сотрудника российских спецслужб

Даже в фильме «Красный воробей» утечки сведений не раз ставили героев на грань провала, а то и вовсе гибелиФото: «Красный воробей»/20th Century Fox
В ФСБ всерьез обеспокоились утечками персональных данных из различных служебных учетов. Произошло это после появления в СМИ из-за скандала вокруг дела Скрипалей расследований, якобы содержащих сведения о «сотрудниках ГРУ». Однако проблема тут не только в самих утечках, а еще и в том, как российские спецслужбы ведут работу по зашифровке своих сотрудников. В чем тут могут быть пробелы?  Подробности...
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Почему космическая отрасль погрязла в халтуре

Авария «Союза» стала, к сожалению, закономерным следствием развала космической отраслиФото: кадр из видео
В среду, как ожидается, госкомиссия расскажет о причинах недавней аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ». О том, что происходит сегодня в российской космической отрасли, почему катастрофически упала культура производства, какие чудовищные ошибки совершают инженеры и техники и какую нищенскую получают зарплату, газете ВЗГЛЯД рассказали сотрудники космических предприятий. Подробности...
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Уникальные месторождения сделают из Украины новую Африку

Республика Конго, добыча кобальта. Видимо, так видит украинский министр будущее своего народаФото: Kenny-Katombe Butunka/Reuters
Очередной безумный прожект озвучен украинскими властями – по мнению одного из крупных чиновников, у Украины есть возможность стать «мировым центром» производства электромобилей. И надо признать, что некоторые предпосылки для этого действительно есть. Однако на самом деле при реализации такого сценария Украину ждет скорее судьба не европейской, а африканской страны – Конго. Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Как выстрелить питчингами и коливингами из пушки в сторону Запада

Дмитрий Ольшанский, публицист
Пишет одна хорошая девушка в квартирном сообществе: «Решили при выезде сделать профессиональный клининг за мой счет». Да почему же, тысяча чертей, клининг? Почему не «уборка»? Это, милые мои, катастрофа. Подробности...

Кто громче всех кричит слово на букву «х»

Кирилл Бенедиктов, российский писатель-фантаст, историк, политолог
Те же самые люди, которые гневно осуждали Слуцкого, набрали в рот воды, когда выяснилось, что их соратник по борьбе с «кровавым режимом» хватал за попу жену сотрудника. Какой-такой харрасмент-маррасмент? Подробности...

«Солдат Джейн» пока лишь красивая киносказка

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Не бывает так, чтобы половозрелые мужики были абсолютно безразличны к представительнице прекрасного пола. А если в группе трое бойцов положили глаз на одну и ту же женщину – как это повлияет уже на их отношения? Подробности...
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      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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          Минобороны рассказало о полетах Ту-160 рядом с районом учений НАТО

          31 октября 2018, 22:07

          Текст: Анастасия Норина

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          Два российских ракетоносца совершили полет над Норвежским и Баренцевым морями, во время которого их сопровождали норвежские истребители F-16.

          «Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила более 10 часов. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии», – сообщили в Министерстве обороны России.

          В военном ведомстве рассказали, что экипажи Воздушно-космических сил России совершили посадку на аэродром базирования после окончания полета, пишет ТАСС.

          Российские летчики регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей и Тихого океана. Ранее отмечалось, что все полеты соответствуют международным правилам использования воздушного пространства.

          Сообщалось, что британские истребители поднялись в воздух над Норвежским морем из-за российских Ту-160.

          Напомним, с 25 октября по 7 ноября в Норвегии проходят крупнейшие учения НАТО со времен Холодной войны. В Норвежском море рядом с учениями Россия планирует провести стрельбы с 1 по 3 ноября.

          Йенс Столтенберг сказал, что НАТО будет избегать любых опасных ситуаций в той зоне Норвежского моря, которая близка к району учений альянса. Он выразил надежду, что «действия России будут профессиональны».


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