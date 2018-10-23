Британские истребители поднялись в воздух из-за Ту-160 над Норвежским морем

Два истребителя дежурных сил британских ВВС «Торнадо» были подняты в воздух из-за полета российских ракетоносцев Ту-160 над Норвежским морем в районе учений НАТО.

Истребители были подняты по тревоге с авиабазы «Лоссимут» в Шотландии в 13.05 мск, передает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Также с авиабазы «Брайз Нортон» вылетел самолет-заправщик «Вояджер».

Ранее в среду в Минобороны сообщали, что два стратегических ракетоносца Ту-160 выполняют 10-часовой плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей.

В настоящее время в Норвегии проходят крупнейшие за последнее время учения стран НАТО и примкнувших к ним Швеции и Финляндии Trident Juncture 18.