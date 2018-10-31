В Telegram обнаружена позволяющая читать переписки уязвимость

В мессенджере Telegram обнаружили уязвимость, которая позволяет читать диалоги пользователя, в том числе из секретных чатов.

Приложение Telegram Desktop не шифрует сообщения пользователей, пишет РИА «Новости» со ссылкой на BleepingComputer.

В материале рассказывается об инженере из США, который смог обнаружить переписки пользователей в незашифрованной базе данных SQLite, после чего подобрал ключ. Переписка была приведена программой в текстовые файлы. По словам инженера, в незашифрованные данные попали также секретные чаты и отправленные медиафайлы.

В начале августа в СМИ появилась информация о том, что Центр исследований легитимности и политического протеста написал программу, позволяющую узнать мобильные номера, ID, имена и фамилии пользователей мессенджера.

Впрочем, эксперты заявили, что эта программа законам России не противоречит и давно используется программистами и исследовательскими компаниями. По данным СМИ, с Центром исследований уже начали сотрудничать ФСБ и МВД.