Появилось видео бросившего торт в лице посетительнице киевского официанта

В одном из ресторанов Киева официант кинул торт в лицо гостье заведения, ролик с записью произошедшего опубликовали в соцсетях сидящие за соседним столиком посетители.

Видеозапись была опубликована в Instagram украинским шоуменом, скрывающимся под псевдонимом Ричард Горн.

Автор поста отметил, что девушки, участвовавшие в конфликте, вели себя вызывающе и «выносили всем мозг».

Чем закончилась история, пока неизвестно.

В октябре пассажир поезда, идущего из Адлера в Иркутск, плеснул кипятком в лицо проводнику.