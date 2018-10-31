Путин принял участие в открытии алмазного месторождения

Запущенное в Якутии Верхне-Мунское алмазное месторождение закрепит позицию компании «Алроса» в качестве лидера в сфере добычи алмазов на мировом рынке, заявил президент России Владимир Путин.

По видеосвязи из Кремля Владимир Путин принял участие во вводе месторождения в промышленную эксплуатацию, передает ТАСС.

Президент сказал, что «ввод в эксплуатацию этого месторождения, безусловно, будет закреплять «Алроса» – нашу ведущую алмазодобывающую компанию – в качестве мирового лидера». Он отметил, что «Алроса» уже владеет «27% мировой добычи алмазов».

Глава государства подчеркнул, что новое месторождение в Якутии «является градообразующим для находящегося рядом ГОКа и одноименного города». Это «гарантирует новые рабочие места, будет способствовать отчисления во все уровни бюджета», в том числе бюджет республики.

Путин добавил, что при реализации данного проекта необходимо уделить особое внимание экологии и вопросам охраны здоровья и труда всех работников месторождения: «Эта работа рассчитана до 2040-2042 года, объем работ предстоит колоссальный. Знаю, что, конечно, проведены экспертизы все, но, тем не менее, в процессе эксплуатации прошу обратить на это обстоятельство (экологические вопросы) особое внимание, также как и на вопросы охраны здоровья, охрану труда».

На церемонии запуска первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что месторождение позволит обеспечивать добычу более 2 млн каратов алмазов ежегодно, что составляет «примерно 7% всей добычи алмазов компании «Алроса».

По его словам, в проект было вложено 5 млрд рублей, а получить планируется «около 180 млрд рублей». Половина этих средств «пойдет в бюджет Якутии, пойдет на те задачи и цели, которые стоят перед регионом».

Он напомнил, что месторождение позволит создать более 800 новых рабочих мест.

«В целом мы оцениваем очень позитивно деятельность компании, она имеет очень хорошие финансовые результаты, компания очень высокоэффективная», – заявил Силуанов.

В символическом запуске на месте события также принял участие гендиректор ПАО «АК «Алроса» Сергей Иванов и глава Якутии Айсен Николаев.

Иванов сообщил, что «инвестиции в проект составят около 60 млрд рублей, фактические инвестиции уже превысили 16 млрд рублей».

Верхне-Мунское алмазное месторождение располагается в Оленекском улусе Якутии, в 170 км от Удачнинского горно-обогатительного комбината «Алросы». Здесь разведаны четыре кимберлитовые трубки: «Заполярная», «Деймос», «Новинка», «Комсомольская-Магнитная».

По информации «Алросы», запасы руды на месторождении Верхне-Мунского кимберлитового поля оцениваются в 65 млн тонн со средним содержанием около 0,6 карата на тонну, или всего 38 млн карат.

Проектной мощности планируется достичь в 2019 году – планируется, что тогда предприятие будет добывать 3 млн тонн руды в год (1,8 млн карат алмазов) со сроком отработки до 2042 года.

Проект освоения месторождения предусматривает создание в Якутии более 700 новых рабочих мест.