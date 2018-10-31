В Сирии сообщили о желании России возобновить переговоры с Израилем по Голанам

Взгляд
31 октября, среда  |  Последнее обновление — 09:00  |  vz.ru
Разделы

Какая цена на бензин ожидается к концу года

Российский бензин остается самым дешевым в ЕвропеФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Правительство стремится удержать цену на бензин от стремительного роста. Нефтяники, в свою очередь, жалуются на упущенную выгоду и собираются поднять расценки на самое ходовое автомобильное топливо. Есть ли у властей инструменты для сдерживания удорожания? Какой ценник, по мнению специалистов, увидят российские водители на АЗС к концу декабря? И чем может объясняться такой «подарок» на Новый год? Подробности...
Перейти а раздел…

Кого русские предупреждают своим «Можем повторить!»

Реконструкция знаменитой надписи на Рейхстаге в Музее Победы на Поклонной гореФото: vk.com/batalist.neva
Владимиру Познеру стало стыдно за лозунг «Можем повторить!», который порой приклеивают на свои автомобили некоторые наши водители. Он назвал их безмозглыми и мерзавцами – за то, что они хотят войны. Известному телеведущему часто удается увидеть то, чего нет, и выдать по этому поводу «глубокомысленное» заключение.  Подробности...
Перейти а раздел…

Почему космическая отрасль погрязла в халтуре

Авария «Союза» стала, к сожалению, закономерным следствием развала космической отраслиФото: кадр из видео
В среду, как ожидается, госкомиссия расскажет о причинах недавней аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ». О том, что происходит сегодня в российской космической отрасли, почему катастрофически упала культура производства, какие чудовищные ошибки совершают инженеры и техники и какую нищенскую получают зарплату, газете ВЗГЛЯД рассказали сотрудники космических предприятий. Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем американская разведка занялась российскими соцсетями

Российские социальные сети стали предметом пристального внимания американской разведкиФото: ВЗГЛЯД
Отслеживание публикаций в российских социальных сетях становится прямой обязанностью американской разведки. Ради мониторинга российских соцсетей подрядчик Пентагона объявил набор соответствующих специалистов, владеющих русским языком и навыками работы спецслужб. Что именно будут искать в наших соцсетях американцы и ради чего? Подробности...
Перейти а раздел…

Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
Перейти а раздел…

«Фейк-ньюс», которые потрясли Америку

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Легенда о том, как слушатели массово приняли радиопостановку за подлинный репортаж с места событий и впали в панику, разошлась так широко, что ее упоминал в своих речах даже Адольф Гитлер. Подробности...

Почему приход Болсонару – плохая новость для России

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Изначально феминистский проект против «мужской шовинистической свиньи» Болсонару «Он – нет!» в умелых руках Аддада превратился в массовое движение, выдвигающее простую альтернативу: «или Аддад, или натуральный фашизм». Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Как Ангелу Меркель с позором выносят из политики

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
На пост лидера партии рвутся трое: тетка-католичка с непроизносимой фамилией, пожилой мужик, которого сожрала Меркель за критику, и мужик помоложе, который известен заявлением «на пособие по бедности можно прекрасно жить». Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как хулиганят украинские военные летчики

    Как извратили слова Путина о попадании в рай

    Обсуждение: 23 комментария

    Как чиновников увольняли за хамство и недостойное поведение

    Обсуждение: 4 комментария
      Перейти а раздел…

      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
      Подробности...

      На Краснодарский край обрушились ливни

      Из-за сильных дождей и смерчей в Краснодарском крае оказались подтоплены 18 населенных пунктов. В экстренных службах сообщают о двух погибших и трех пострадавших. На месте разрушения моста около села Цыпка в Туапсинском районе ведутся восстановительные работы
      Подробности...

      Российские болельщики попали в аварию в римском метро

      Российские болельщики, приехавшие на матч футбольной Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой», пострадали в метро Рима из-за сломавшегося эскалатора. При спуске он внезапно ускорил движение, началась давка. По последним данным, травмы получили 16 россиян, нескольким из них потребовались операции
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

        Как вы оцениваете уровень насилия в обществе вокруг вас в последнее время?
        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:ЦБ отозвал лицензию у двух банков
          Москва обвинила ЕС и США в невыполнении Киевом Минских соглашенийГенсек ООН назначил нового спецпосланника по СирииГосдеп призвал саудовскую коалицию прекратить авиаудары по ЙеменуВ Раде заявили о катастрофической ситуации в украинской экономике
          Донецк отверг претензии Киева по выборам в ДонбассеНазвана сумма хранимых в России сбережений миллионеровВ посольстве Ватикана в Риме нашли человеческие костиВ Перми умер всемирно известный «NONONONO» кот из YouTube
          Небензя указал на вероятную причастность Киева к убийству ЗахарченкоЭкс-глава МИД Германии допустил возможность скорой отставки МеркельЯпонию возмутило требование Кореи компенсаций за преступления Второй мировой войныРоссия подсказала Венесуэле рецепт обретения экономической независимости

          Главная тема


          Почему космическая отрасль погрязла в халтуре

          великий русский поэт


          Небензя на заседании СБ ООН упрекнул Запад за Украину стихами Пушкина

          приветствие нацистов


          Опубликовано фото зигующего экс-консула Украины в Гамбурге

          памятная дата


          Путин сказал, какой день Россия никогда не забудет

          Видео

          Ближний восток


          В Израиле сообщили об ударе по колонне с ракетами на территории Сирии

          информационная война


          Зачем американская разведка занялась российскими соцсетями

          информационная война


          Как российская военная разведка превратилась в объект для издевательств

          армия и вооружение


          Когда начнется война между Китаем и США

          особый случай


          «Маковый приговор» рыдавшему на суде пенсионеру оставлен в силе

          «юбилей ВЛКСМ»


          Егор Холмогоров: Женщины превратились в сексуальных рабынь для комсомольских отрядов

          «национальный проект»


          Игорь Мальцев: Посмотрите на Тверь и Смоленск, пока они еще стоят

          «собака женского рода»


          Сергей Худиев: Реклама IKEA унижает женщину, но еще больше она унижает мужчину

          на ваш взгляд


          Что вас ждет после смерти?

          В Сирии сообщили о желании России возобновить переговоры с Израилем по Голанам

          31 октября 2018, 08:23

          Текст: Наталья Ануфриева

          Версия для печати

          Россия предпринимает попытки возобновления переговоров по статусу Голанских высот, заявил директор «департамента по статусу оккупированной Израилем территории» Мидхат Салих.

          Салих заявил, что «Россия прикладывает усилия по возвращению Голанских высот в лоно Сирии», передает РИА «Новости» со ссылкой на сирийскую газету al-Watan.

          Он отметил, что САР «в обозримом будущем» вряд ли возобновит переговоры с Израилем «по возвращению Голанских высот, но наши русские друзья работают над этим вопросом».

          Директор департамента также выразил мнение, что России как державе надо надавить на Израиль в этом вопросе.

          Ранее стало известно, что российские военные проинспектировали район Голанских высот.

          В начале октября премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным намерен обсудить ситуацию в Сирии.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............