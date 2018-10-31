В Сирии сообщили о желании России возобновить переговоры с Израилем по Голанам

Россия предпринимает попытки возобновления переговоров по статусу Голанских высот, заявил директор «департамента по статусу оккупированной Израилем территории» Мидхат Салих.

Салих заявил, что «Россия прикладывает усилия по возвращению Голанских высот в лоно Сирии», передает РИА «Новости» со ссылкой на сирийскую газету al-Watan.

Он отметил, что САР «в обозримом будущем» вряд ли возобновит переговоры с Израилем «по возвращению Голанских высот, но наши русские друзья работают над этим вопросом».

Директор департамента также выразил мнение, что России как державе надо надавить на Израиль в этом вопросе.

Ранее стало известно, что российские военные проинспектировали район Голанских высот.

В начале октября премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным намерен обсудить ситуацию в Сирии.