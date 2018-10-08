Нетаньяху заявил о намерении обсудить с Путиным дальнейшие операции Израиля в Сирии

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным обсудит попытки Ирана закрепиться в Сирии и передать вооружение движению «Хезболлах».

«Мы продолжим действовать решительно против попыток Ирана создать еще один фронт против нас на Голанских высотах, а в Сирии мы будем действовать против всех попыток передачи смертоносного оружия движению «Хезболлах» в Ливане», – передает его слова ТАСС.

Нетаньяху отметил, что собирается обсудить это с Путиным.

«Я договорился с президентом Путиным о важной координации в сфере безопасности между Армией обороны Израиля и российскими военными. И, конечно, вместе мы развиваем добрые отношения между Россией и Израилем», – передает слова Нетаньяху РИА «Новости».

Нетаньяху заявил, что Путин понимает его приверженность безопасности Израиля и значение, которое израильтяне придают Голанским высотам.

«Израиль на Голанских высотах – это факт, который мировое сообщество должно признать. Насколько это зависит от меня, Голаны навсегда останутся под израильским суверенитетом, потому что в противном случае мы получим Иран и «Хезболлах» на берегах озера Кинерет», – сказал глава кабинета.

Накануне премьер-министр Израиля сообщил, что позвонил президенту России и договорился с ним о личной встрече.

Сроки встречи пока не установлены.