Российские военные проинспектировали район Голанских высот

Представители вооруженных сил России и миссии ООН провели совместную инспекцию в демилитаризованной зоне в районе Голанских высот на границе Сирии и Израиля.

Представитель ВС России в Сирии Артур Титаренко рассказал, что в ходе инспекции российские военные посетили многие посты ООН, однако практически все они оказались разбиты и разграблены боевиками незаконных вооруженных формирований, передает ТАСС.

По словам Титаренко, одним из немногих хорошо сохранившихся постов, который находится в южном районе деэскалации, является пост №85, где террористы организовали цех сборки взрывных устройств, обустроили склад лекарств и протезов.

На территории поста жили женщины и дети, которые обеспечивали быт боевиков, здесь же боевики проходили реабилитацию после ранений.

Террористов отсюда удалось выбить недавно – на зданиях до сих пор видны оставленные ими надписи с символикой группировки и обещаниями вновь вернуть себе эту территорию.

По словам Титаренко, ожидается, что процесс восстановления постов ООН в демилитаризованной зоне начнется с января 2019 года.

Напомним, в начале августа российская военная полиция заняла позиции на Голанских высотах, после чего выставила посты вдоль демилитаризованной зоны в этом районе.