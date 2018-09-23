Минобороны рассказало о наблюдательных постах на Голанах

В ходе брифинга о катастрофе российского самолета Ил-20 в Сирии официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что для обеспечения безопасности миротворцев ООН на Голанских высотах выставлены шесть наблюдательных постов российской военной полиции.

«В настоящее время вдоль линии «Браво» выставлены шесть наблюдательных постов российской военной полиции, которые обеспечивают безопасность сотрудников миссии ООН», – передает его слова РИА «Новости».

Конашенков напомнил, что в результате операции, проведенной летом 2018 года в юго-западной зоне деэскалации в Сирии правительственными войсками при поддержке ВКС России, были созданы все условия для возобновления деятельности миротворческого контингента ООН.

Он отметил, что со 2 августа после шестилетнего перерыва организовано патрулирование района разделения на Голанских высотах миротворческого контингента ООН под боевым прикрытием российской военной полиции, что позволило полностью исключить обстрелы израильской территории со стороны Голанских высот.

Конашенков сообщил, что при содействии Минобороны более 1 тыс. тысячи членов проиранских формирований, а также 24 установки систем залпового огня отведены от Голанских высот. Россия помогла в урегулировании ситуации в районе, примыкающем к Голанским высотам, по просьбе со стороны Израиля, отметил он.

Кроме того, по просьбе Израиля Россия неоднократно снимала опасения израильской стороны по поводу возможной передачи третьей стороне так называемых чувствительных образцов продукции военного назначения, поставленных из России в Сирию.

Он отметил, что Минобороны оказывало содействие в сохранении иудейских святынь в городе Алеппо. «Важность этой работы была оценена министром обороны Израиля», – отметил Конашенков.

Конашенков также сообщил, что российская сторона уведомляла Израиль о своих полетах в ходе операции в Сирии в 12 раз чаще, чем Израиль – Россию. Причем Израиль дает уведомления только непосредственно перед самими ударами.

Представитель военного ведомства также заявил, что Россия ни разу не нарушала договоренности с Израилем и не применяла против его самолетов свою ПВО в Сирии, даже когда от израильской стороны исходила угроза.

Конашенков отметил, что поведение израильских летчиков «в корне отличается от действий американской авиации в регионе», так как Россия и США заблаговременно предупреждают друг друга о планах применения авиации в сирийских районах. «Это позволяет своевременно принять меры по исключению любых ситуаций, несущих угрозу российским и американским военнослужащим, как в воздухе, так и на земле», – добавил Конашенков.

Министерство обороны России на брифинге в воскресенье, 23 сентября, представило детальную информацию об обстоятельствах катастрофы российского Ил-20, произошедшей 17 сентября в Сирии, и опровергло заявления Израиля по поводу гибели военного самолета.