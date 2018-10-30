Путин потребовал жестко пресекать «нечестную игру» на выборах

Президент России Владимир Путин потребовал пресекать любые попытки «нечистой игры» и незаконное вторжение в ход выборов.

«Никто не имеет права препятствовать свободному волеизъявлению граждан, искажать их позицию, заявленную на голосовании», – передает слова Путина ТАСС.

По его словам, попытки нечестной игры, незаконное вторжение в ход выборов и в целом в общественно-политическую жизнь страны «должны жестко пресекаться».

Москва неоднократно заявляла, что в российские выборы также происходят регулярные попытки вмешательства со стороны иностранных государств. При этом в середине октября директор департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко рассказал, что Москва неоднократно предлагала Вашингтону взять взаимные письменные обязательства о невмешательстве в дела друг друга, однако США отказались идти на такой шаг.