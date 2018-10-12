США не приняли предложение России не вмешиваться в дела друг друга

Взгляд
12 октября, пятница  |  Последнее обновление — 10:06  |  vz.ru
Разделы

Долгожданный обвал в США может сыграть на руку России

США продолжают держать весь мир в напряженииФото: Lucas Jackson/Reuters
Обвал американского фондового рынка по цепочке задел все остальные рынки. Случился он довольно неожиданно, хотя давно напрашивался и был ожидаем. Что же произошло за океаном? И главное – обойдется история малыми жертвами или мир накроет сильно и надолго?  Подробности...
Перейти а раздел…

Ингушских депутатов шантажируют из-за границы с Чечней

Митинги на площади перед парламентом Ингушетии пока продолжаются, но число их участников все меньшеФото: Владимир Смирнов/ТАСС
В Ингушетии продолжаются протесты по поводу соглашения об определении административных границ с Чеченской Республикой. Самой большой интригой стало голосование региональных депутатов, часть из которых сначала голосовала за определение границ, а потом поменяла свое решение. В адрес других поступают угрозы, их пытаются подкупить. Что происходит в региональном парламенте? Подробности...
Перейти а раздел…

Константинополь признает украинских раскольников по «бандеровской» схеме

Филарет и Порошенко уверены, что добились своегоФото: facebook.com/petroporoshenko
Петр Порошенко объявил: Украина уже получила томос от Константинопольского патриарха. Это едва ли не единственная из многих опасных сенсаций, еще не получившая официального подтверждения в Константинополе. Остальное оказалось правдой: Вселенский патриархат снял анафему с «патриарха»-раскольника Филарета. Константинопольский синод отменил решение 17-го века о передаче Киевской митрополии в РПЦ. Что дальше? Подробности...
Перейти а раздел…

Какие секреты С-300 Украина могла выдать США и Израилю

В арсенале украинской армии осталась только самая первая, устаревшая модификация ракет «Фаворит»Фото: Gleb Garanich/Reuters
Израильские боевые летчики провели на Украине учения с использованием F-15 и зенитно-ракетных комплексов С-300. По утверждению зарубежных медиа, в еврейском государстве в итоге пришли к выводу, что их истребители обладают заметным преимуществом перед российскими «трехсотками», появившимися в Сирии. Что нового могли узнать о С-300 израильские пилоты на Украине? Подробности...
Перейти а раздел…

Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Экипаж «Союза» после аварийного приземленияФото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
Перейти а раздел…

Серебряный век – это про нищих наследников великой культуры

Андрей Тесля, кандидат философских наук
Если бы Серебряный век русской культуры продолжился, он превратился бы в курьез, породивший груды мусора и бездарно прожитые жизни. Но он попал на переломный момент русской истории. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Почему водка в России больше, чем напиток

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Доступной для русского народа водка стала с началом импорта дешевого немецкого картофельного спирта. От этого один шаг до конспирологии, столь любезной нашему человеку, особенно – под ту самую водку. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Отмена «ятя» и «фиты» стала трагедией для русского языка

Егор Холмогоров, Публицист
Большевики, как и Петр Великий, руководствовались не стремлением открыть дорогу к знаниям, а стремлением перекрыть ее. Пролетарии должны были испытывать физический дискомфорт от старых книг. Подробности...
Обсуждение: 71 комментарий
    Перейти а раздел…

    Как Кокорин и Мамаев расплатятся за побоище

    Как сильно Россия зависит от доллара

    Как стать губернатором в России

    Обсуждение: 5 комментариев
      Перейти а раздел…

      «Союз» с космонавтами не долетел до МКС

      Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали
      Подробности...

      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
      Подробности...

      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Как государство должно наказать футболистов Кокорина и Мамаева?
        • Максимально жестко из предусмотренного законом

        • Максимально мягко из предусмотренного законом

        • Наказание должно быть средней тяжести

        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Самолет SSJ100 совершил вынужденную посадку в Шереметьево
          Министр рассказала, как «легко» питаться на прожиточный минимумСтало известно о переброске иранских операторов С-300 в СириюРаскрыты данные о числе стоящих на вооружении России Су-35Сборная России по футболу не смогла победить шведов в Калининграде
          Кокорин дал показания против МамаеваУдальцов дал совет Кокорину и Мамаеву, как сидеть в СИЗОУмер командующий Восточным округом войск Росгвардии Герой РоссииБритания отказалась поставлять России субстанции для обезболивающих
          РПЦ за границей оценила решение Константинополя о снятии анафемы с раскольниковПодтверждено задержание россиян в ТурцииБелоруссия запретила русофобскую кричалку с МайданаПокупательница самоуничтожившейся картины Бэнкси решила судьбу сделки

          Главная тема


          Какие секреты С-300 Украина могла выдать США и Израилю

          сотрудничество в космосе


          Авария «Союза» породила в НАСА радикальное предложение о судьбе МКС

          раскол православия


          РПЦ пообещала дать жесткий ответ Константинополю

          темпы роста ВВП


          Украине предсказали сто лет экономического отставания от соседей

          Видео

          армия и вооружение


          Почему легендарному советскому пистолету ищут замену

          громкое дело


          Что нужно сделать с Кокориным и Мамаевым

          общественное мнение


          Почему украинцы стали лучше относиться к россиянам

          черное золото


          Почему России не нужна нефть по 100 долларов

          репортаж газеты Взгляд


          Как болельщики едва не сорвали встречу Нурмагомедова в Махачкале

          «новая тактика»


          Ирина Алкснис: Почему Запад все чаще проигрывает России, которая обладает меньшими ресурсами

          «Капитуляция перед Москвой»


          Андрей Бабицкий: Трамп избавляется от бескомпромиссного критика путинского режима

          «Главное достижение Сороса»


          Елена Кондратьева-Сальгеро: Если народ смеется над морализатором, значит, освобождение началось

          на ваш взгляд


          Как государство должно наказать футболистов Кокорина и Мамаева?

          США не приняли предложение России не вмешиваться в дела друг друга

          12 октября 2018, 09:37

          Текст: Алина Назарова

          Версия для печати

          Москва неоднократно предлагала Вашингтону взять взаимные письменные обязательства о невмешательстве в дела друг друга, но США не выразили желания пойти на такой шаг, заявил директор департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко.

          По его словам, Москва «неоднократно предлагала американцам вместе взять письменные обязательства о невмешательстве во внутренние дела друг друга». В последний раз Россия выдвинула подобное предложение Вашингтону в июне, еще перед саммитом в Хельсинки, передает РИА «Новости».

          «Мы предлагаем провести обмен письмами … , например, между главами внешнеполитических ведомств России и США», – заявил дипломат, добавив, что «в Вашингтоне от этого упорно уходят, просто категорически отказываются».

          Таким образом, по мнению Борисенко, «напрашивается вывод, что американцы не хотят брать на себя обязательства о невмешательстве в наши дела».

          Дипломат также подчеркнул, что Москва никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в выборы в США, а утверждения о «российском вмешательстве» являются откровенной ложью.  

          Борисенко добавил, что Москва открыта для обсуждения с Вашингтоном всего спектра двусторонних отношений, и если у США есть интерес к продолжению диалога на высшем уровне, то в России готовы рассмотреть, где и когда такую встречу лидеров можно организовать.

          Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что сейчас у Москвы нет никаких планов по встрече президентов России и США.

          Предыдущая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в Хельсинки 16 июля. Это были первые полноформатные переговоры лидеров, перед этим они два раза встречались на полях международных мероприятий.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............