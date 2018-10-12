США не приняли предложение России не вмешиваться в дела друг друга

Москва неоднократно предлагала Вашингтону взять взаимные письменные обязательства о невмешательстве в дела друг друга, но США не выразили желания пойти на такой шаг, заявил директор департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко.

По его словам, Москва «неоднократно предлагала американцам вместе взять письменные обязательства о невмешательстве во внутренние дела друг друга». В последний раз Россия выдвинула подобное предложение Вашингтону в июне, еще перед саммитом в Хельсинки, передает РИА «Новости».

«Мы предлагаем провести обмен письмами … , например, между главами внешнеполитических ведомств России и США», – заявил дипломат, добавив, что «в Вашингтоне от этого упорно уходят, просто категорически отказываются».

Таким образом, по мнению Борисенко, «напрашивается вывод, что американцы не хотят брать на себя обязательства о невмешательстве в наши дела».

Дипломат также подчеркнул, что Москва никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в выборы в США, а утверждения о «российском вмешательстве» являются откровенной ложью.

Борисенко добавил, что Москва открыта для обсуждения с Вашингтоном всего спектра двусторонних отношений, и если у США есть интерес к продолжению диалога на высшем уровне, то в России готовы рассмотреть, где и когда такую встречу лидеров можно организовать.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что сейчас у Москвы нет никаких планов по встрече президентов России и США.

Предыдущая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в Хельсинки 16 июля. Это были первые полноформатные переговоры лидеров, перед этим они два раза встречались на полях международных мероприятий.