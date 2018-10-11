В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Трампа

Сейчас у Москвы нет никаких планов по встрече президентов России и США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он рассказал об этом, отвечая на вопрос об информации, опубликованной СМИ Финляднии о якобы возможной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.

«Это не соответствует действительности, сейчас никаких нет планов или наметок», – ответил Песков, передает ТАСС.

Последняя встреча глав двух государств прошла в Хельсинки в середине лета 2018 года.

Ранее пресс-секретарь рассказывал о предстоящих контактах Путина на ближайшее время.