Бывший медбрат в Германии признался в убийстве 100 пациентов

Немецкие СМИ сообщают, что в Германии во время суда бывший медбрат Нильс Хёгель сознался в убийстве 100 пациентов.

Медбрат признался в убийствах и утвердительно ответил на вопрос суда о том, соответствует ли действительности выдвинутое ему обвинение, передает РИА «Новости».

В преступных действиях медбрата впервые заподозрил в 2005 году коллега. После смертельной инъекции пациенту удалось выжить, а Хёгеля лишили свободы на 7,5 лет из-за покушения на убийство. После этого власти решили эксгумировать несколько тел. Анализ показал, что в них также присутствуют следы смертельного лекарства.

Преступник заявил, что делал инъекции, чтобы потом попытаться реанимировать пациента и выступить перед своими коллегами в роли спасителя.

Прокуратура Ольденбурга предъявила Хёгелю обвинения в убийстве 97 пациентов в январе, однако осенью 2017 года правоохранительные органы из немецкой федеральной земли Нижняя Саксония предоставили на основе результатов токсикологической экспертизы данные об отравлении 106 человек.

Напомним, летом 2017 года число убитых пациентов в реанимационных отделениях больниц Дельменхорста и Ольденбурга было скорректировано с 33 до 84. Хёгеля приговорили к пожизненному заключению.