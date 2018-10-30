Конюхов подсчитал гребки на веслах во время кругосветки

Путешественник Федор Конюхов рассказал, сколько гребков за день он будет совершать на весельной лодке во время кругосветного путешествия, которое начнется в Новой Зеландии в ноябре.

«Все зависит от погодных условий: иногда получается сделать 22 тыс. гребков, иногда 26. Но средняя норма – примерно 24 тыс. в день», – сообщил Конюхов на посвященной предстоящему путешествию пресс-конференции.

Он рассказал, что ему предстоит обогнуть крайнюю южную точку архипелага Огненная Земля – мыс Горн и пересечь Южный океан (окружающие Антарктиду южные части Тихого, Атлантического и Индийского океанов – прим. ВЗГЛЯД), пишет ТАСС.

С 2018 по 2020 годы путешественник планирует в одиночку совершить кругосветное путешествие на лодке «Акрос». Его маршрут будет поделен на три этапа: из Новой Зеландии до мыса Горн в ноябре 2018 года, от мыса Горн до мыса Луин в Австралии в декабре 2019 года, а после – из Австралии в Новую Зеландию в декабре 2020 года. Средняя продолжительность каждого этапа должна составить примерно 120 дней, общая длина пути – 27 тыс. километров.

РИА «Новости» отмечает, что за всю историю путешествия через океаны на весельных лодках еще никому не удалось пересечь Южный океан и обогнуть мыс Горн.

Отправится в путь путешественник на 9-метровой лодке, носовая часть которой поделена на два отсека. В них будут храниться продукты на 300 дней и необходимое оборудование. В корме лодки находятся рубка, камбуз и место для отдыха. На борту присутствуют три независимые системы для выработки энергии: солнечные батареи, энергоустановка на топливных элементах и два ветрогенератора.

Конюхов заявил, что во время путешествия собирается освятить воды Тихого океана и провести две литургии.

«Я православный священник, я думаю там две литургии провести. Я выберу, когда будет хорошая погода и сделаю себе запас времени. Также я океанскую воду буду освящать. А в основном гребёшь, а сам молишься», – поделился путешественник своими планами.

Также сообщается, что Конюхов отказался играть самого себя в фильме Федора Бондарчука с рабочим названием «Повелитель ветра». По словам путешественника, кинорежиссер приезжает к нему в гости, пьет чай и «расспрашивает обо всем».

В настоящий момент Конюхов совершил пять кругосветных путешествий. Он 17 раз пересек Атлантику, установив в 2002 году рекорд в 46 суток и 4 часа на гребной лодке. За 2013 – 2014 годы поставил еще один рекорд в 159 суток 14 часов 45 минут при переходе Чили – Австралия.

Напомним, летом Конюхов заявлял, что собирается отправиться с сыном на Северный полюс на ледоколе.