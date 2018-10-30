Тимошенко объявила о формировании военного кабинета на Украине

Лидер украинский партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая считается фаворитом на предстоящих весной 2019 года президентских выборах, заявила о начале формирования ее командой военного кабинета.

«Наша команда начинает создавать настоящие стратегические доктрины и законопроекты, которые будут обеспечивать воплощение их в жизнь по строгому плану-графику и будут абсолютно адекватными ко всем глобальным вызовам», – передает ее слова РИА «Новости».

Тимошенко объявила, что для выполнения этой работы и «детальной разработки стратегии мира» начинается формирование «военного кабинета». Состав его обнародуют до президентских выборов.

Координировать процесс будет экс-депутат Верховной рады Украины Андрей Сенченко.

Тимошенко также выступила против предоставления особого статуса для неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей.

«Нам нужна другая стратегия, нам нужна новая конституция Украины, которая даст все возможные полномочия и свободу всем общинам в Украине, но которая оставит Украину унитарным государством. Никакого федерализма никогда допущено не будет», – заявила Тимошенко.

По ее словам, фракция «Батькивщина» в Верховной раде не голосовала за продление закона об особом статусе Донбасса. Она называет его статусом «замороженного конфликта» и «реальным частичным отказом от территории».

По последним данным, Тимошенко лидирует в президентском рейтинге с поддержкой 15,4% жителей Украины. На втором месте – комик Владимир Зеленский (9,9%), на третьем – действующий президент Петр Порошенко (8,9%).

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