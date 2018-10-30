В День народного единства в Приморье пройдет забег и концерт «Мумий Тролля»

Во Владивостоке 4 ноября, в День народного единства, пройдет благотворительный забег, митинг и концерт российской рок-группы «Мумий Тролль».

День народного единства во Владивостоке начнется в 10.00 с забега по «тропе здоровья» от водной станции ТОФ до спорткомплекса «Олимпиец»; принять участие в спортивном мероприятии могут все желающие, передает ИА PrimaMedia.

Затем, в 13.00, возле мемориала «Боевая слава ТОФ» состоится традиционный митинг с участием общественных национальных организаций края и творческих коллективов Приморья.

Вечером, в 17.00, на центральной площади города можно будет увидеть световое шоу от компании, ранее обеспечившей световое оформление праздника выпускников «Крылья Востока».

После этого ожидается кульминация праздника – большой концерт двух популярных групп – «Мумий Тролль» и «Марлины».

Лидер «Мумий Тролля» Илья Лагутенко, являющийся также почетным жителем Владивостока, ранее записал видеопоздравление Приморью и разместил его в своем Instagram. В нем он рассказал, что вдохновение всегда черпал именно на приморской земле и пожелал жителям края творить, выдумывать и фантазировать.

День народного единства в России отмечают с 2005 года.