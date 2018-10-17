Украина призвала ввести санкции против российских портов в Черном море

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян потребовал ввести санкции в отношении российских портов в Черном море.

«Последние заявления госдепартамента США, Европарламента и Еврокомиссии они не являются случайностью, это результат работы украинской власти, донесения правдивой информации к нашим партнерам по антироссийской коалиции», – заявил министр.

Он выразил надежду, что следующим этапом реакции будет введение санкций в отношении российских черноморских портов, сообщает «Укринформ».

Ранее Европарламент одобрил резолюцию с призывом к властям ЕС предусмотреть усиление санкций против России в случае «эскалации» обстановки в Азовском море. Кроме того, исполнительным органам власти ЕС предлагается предусмотреть возможность создания поста «спецпосланника по Крыму и Донбассу».

Кроме того, на прошлой неделе на Украине предложили расторгнуть договор с Россией о совместном использовании Азовского моря, провести делимитацию границы, после чего «пригласить корабли НАТО». Однако МИД Украины выступил против денонсации договора с Россией по Азовскому морю.