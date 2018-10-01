Канцлер Австрии призвал Европу улучшать отношения с Россией

Страны ЕС не должны допускать дальнейшего ухудшения отношений с Россией, а в перспективе Европе надо добиваться их улучшения, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц на пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.

Курц отметил «огромную напряженность» и «колоссальную утрату доверия» между ЕС и Россией. Курц указал, что «некоторые европейские лидеры больше не поддерживают диалог с Россией».

«Я считаю, что необходимо поддерживать диалог», – приводит его слова РИА «Новости».

Курц подчеркнул, что Австрия является хоть и «маленькой, но активной страной-участником» Евросоюза, а потому тоже «участвует в создании позиции» ЕС и «несет эту ответственность».

Курц сообщил, что «помимо сложных вопросов, которые мы сегодня обсуждали, не только в Австрии, но и во всем Европейском союзе есть желание более тесного сотрудничества» с Россией.

По словам канцлера Австрии, его страна будет дальше стараться обеспечить мирное сосуществование на континенте.

Напомним, Курц заявил, что Россия несет ответственность за урегулирование конфликта на Украине и в Сирии. Он выразил надежду на то, что из Сирии удастся вывести все иностранные войска, в том числе иранские.