США решили разорвать договор о дружбе с Ираном от 1955 года

Американский госсекретарь Майк Помпео заявил о разрыве дружеского договора между США и Ираном от 1955 года после решения суда ООН о нарушении Вашингтоном пунктов этого договора.

«Сообщаю, что США денонсируют договор о дружбе с Ираном от 1955 года. Это решение, которое назрело еще 39 лет назад (после прекращения дипломатический отношений между США и Ираном – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Помпео журналистам.

В среду Международный суд ООН выдал США приказ о приостановлении ряда санкций против Тегерана на время проведения разбирательства между Ираном и Америкой, частично удовлетворив иск иранской стороны.

Помпео назвал решение суда безосновательным и заявил, что Иран использует в политических целях суд ООН. По словам госсекретаря, «Иран пытается вмешаться в суверенное право США предпринимать законные и необходимые действия для защиты национальной безопасности», пишет РИА «Новости».

Также Помпео сказал, что в пятницу США решили эвакуировать сотрудников своего генконсульства в иракской Басре. По его мнению, Иран мешает американским дипмиссиям в Ираке.

«Иран является источником угрозы американцам в Ираке. Он виновен в атаке против нашей миссии в Басре и посольства (США) в Багдаде», – заявил госсекретарь.

Ранее сообщалось о нападении на консульство США в Басре и посольство в Багдаде. Американский постпред при ООН Никки Хейли возложила за это ответственность на Иран.

Напомним, что в 2015 году Россией, США, Ираном, Китаем, Великобританией, Германией и Францией был подписан Совместный всеобъемлющий план действий, в рамках которого Иран должен был прекратить ядерную программу ради отмены санкций. Несмотря на выполнение Ираном соглашений по ядерной программе, Америка вышла из ядерной сделки и решила ввести новые санкции в отношении Тегерана. В 2018 году президент США Дональд Трамп подписал соответствующий указ.

США собрались фундаментально изменить отношения всех стран с Ираном. Администрация Трампа планирует заставить отказаться от иранской нефти даже своих союзников. Евросоюз объявил антииранские санкции недействительными на своей территории.