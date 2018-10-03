Венгрия потребовала от ЕС не мешать поставкам российского газа

Будапешт требует от Брюсселя не мешать Центральной Европе получать российский газ по «Турецкому потоку», заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Совершенно очевидно, что предприятия Западной Европы вместе с «Газпромом» готовят строительство «Северного потока – 2», так что, я думаю, тут будет серьезный шаг вперед. И мы хотели бы, если бы и Центральная Европа достигла этого», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что Западная Европа сможет покупать российский газ по северному маршруту, и Центральная Европа требует этого права для себя.

«Мы требуем, чтобы Западная Европа и Брюссель не ставили палки в колеса, чтобы мы с юга получили такую возможность. Как Западная Европа получит с севера новый маршрут, так мы хотим получить его с юга», – подчеркнул глава МИД.

По его словам, Венгрия выступает против бойкота поставок газа в Центральную Европу через Балканы.

Он добавил, что Венгрия договорилась с Сербией и Болгарией, что все три страны будут развивать сеть таким образом, чтобы по второй линии «Турецкого потока» газ поступал в том числе Будапешту, передает ТАСС.

По словам Сийярто, Венгрия в 2020 году собирается приобрести у России более 4 млрд кубометров газа. Договоренность об этом достигнута на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Лавров после переговоров, в свою очередь, рассказал, что общался с главой МИД Венгрии о транзите газа через Украину.

«Сейчас, когда Украина доказала свою ненадежность в качестве транзитера, когда газотранспортная система Украины находится в состоянии достаточно тревожном, мы, как вы знаете, вернее наша компания Газпром вместе с партнерами из европейских стран соорудила первую ветку «Северного потока», сейчас начинается уже строительство «Северного потока – 2», – сказал Лавров.

Он добавил, что Россия со своей стороны никогда не давала повода для сомнений в своей надежности.

В сентябре президент России Владимир Путин не исключил, что одно из ответвлений газопровода «Турецкий поток» может пройти через Венгрию.