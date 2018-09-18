Путин не исключил продолжения «Турецкого потока» через Венгрию

Президент России Владимир Путин не исключил, что одно из ответвлений газопровода «Турецкий поток» может пройти через Венгрию.

«Не исключаю, что после завершения строительства «Турецкого потока» одно из сухопутных продолжений этого газопровода может пройти и через Венгрию», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Венгерский премьер отметил, что попросил Путина подумать о продлении «Турецкого потока» до Венгрии.

«Не секрет, что Венгрия хочет, чтобы когда с юга по направлению к Венгрии будет построен газопровод, мы хотели бы, чтобы он дальше проходил через Венгрию. Это будет прекрасная возможность для Венгрии, и я попросил господина президента, чтобы он серьезно подумал об этой возможности», – сказал Орбан.

По его словам, Венгрия и Россия договорились и о поставках газа на 2020 год.

Орбан также заявил, что попросил Путина о расширении финансового сотрудничества между странами.

«Я считаю очень важным финансовое сотрудничество. Мы предпримем еще один шаг, поскольку я попросил господина президента, чтобы мы с ним расширили наше финансовое сотрудничество», – подчеркнул премьер.

Он пояснил, что Венгрия как третий акционер Международного инвестиционного банка готова принять разместить его штаб-квартиру в Будапеште. «И я прошу господина президента передать руководству банка, чтобы они подумали о таком решении», – отметил Орбан.

Путин также сообщил, что по совместной с Орбаном инициативе создается «межправительственная комиссия по региональному сотрудничеству». Первое заседание комиссии будет проведено до конца 2018 года.

Проект «Турецкий поток» предполагает строительство газопровода из России в Турцию через Черное море. Предполагалось, что газопровод будет состоять из четырех ниток по 15,75 млрд кубометров газа каждая.