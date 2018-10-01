В Сети посмеялись над «невидимым» флотом Украины

Пользователи Сети посмеялись над заявлением командира украинского бронекатера «Кременчуг» Александра Регулы о том, что его корабль, якобы был «невидим» для российского флота.

«Мы подошли вообще незамеченными. Уже потом они нас увидели – давали координаты, но мы, конечно, им не отвечали», – похвастался Регула, чем вызвал шквал шуток в Сети. Его заявление не приняли всерьез интернет-пользователи.

«Сказ о том, как хитрый украинский катер глупых русских переиграл», – пошутил RoshenLand.

«Невозможное заметить то, чего не существует. Шах и мат, ватники!», – считает ПоцЫк из Мордорово 2.0.

«Мастера маскировки, однако: «Поэтому мы сразу все телефоны поотключали. У них же наши номера точно есть, они все вычислят. Но не в режиме полета», – острит ApocalypsElf.

«Старый анекдот про Неуловимого Джо. – А почему он Неуловимый? – Да потому, что он никому не нужен!», – написал rubtsov22.

Экс-командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что «украинские корабли в Азовском море погоду не испортят».