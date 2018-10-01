Песков назвал смягчение Путиным 282-й статьи исправлением «проявлений маразма»

Законопроект о декриминализации статьи 282 УК РФ, который внес президент Владимир Путин, должен «исправить проявления маразма», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что в среду Путин «отреагировал на вопрос о декриминализации ст. 282-й Уголовного кодекса, так называемой статьи о репостах», передает ТАСС.

Он отметил, что «это инициатива президента», который указал, что «все должно укладываться в здравый смысл».

Потому предложенный законопроект призван исправить «проявления маразма».

В данный момент детали предложенных изменений обсуждаются юристами, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента пояснил, что решение внести этот законопроект вызвано тем, что часто граждане совершают подобные правонарушения «без какого-то злого умысла, и сами не отдавали себе в этом отчет».

Например, возникают ситуации, «о которых, в частности, писатель Сергей Шаргунов рассказывал во время прошлой прямой линии» – тогда «он тогда обратился с предложением о пересмотре практики применения» закона.

Практика продемонстрировала несовершенство формулировки нормы закона и необходимость внесения коррективов, что «и было сделано».

При этом Песков заявил, что пока не может прокомментировать возможность амнистии осужденных по статье 282-й.

Напомним, президент Владимир Путин в среду внес в Госдуму законопроект, смягчающий наказание по «экстремистской» ст. 282 УК РФ в некоторых случаях.

Ранее соответствующие предложения по смягчению законодательства были озвучены писателем Сергеем Шаргуновым в ходе прямой линии с президентом; тогда глава государства заявил, что следует определиться с самим понятием, проанализировать ситуацию и не доводить дела до абсурда.

В среду Шаргунов заявил, что предложенная Путиным частичная декриминализация 282 статьи УК станет важным сигналом для исполнителей на местах.

В понедельник официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщал, что за первое полугодие 2018 года было возбуждено 762 дел по экстремистским статьям.