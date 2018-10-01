Шаргунов прокомментировал смягчение статьи об экстремизме

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов заявил, что частичная декриминализация, предложенная президентом Владимиром Путиным, станет важным сигналом для исполнителей на местах.

«Президент внес закон о частичной декриминализации 282 статьи УК. Частичной, но важной. Теперь не будут дебютантов в деле экстрима автоматом зачислять в уголовники. Нужный сигнал – особенно для исполнителей на местах. Хотелось бы прекращения многих уголовок, которые уже есть», – написал Шаргунов в микроблоге Twitter.

Напомним, Путин внес в Госдуму законопроект, исключающий уголовное наказание по «экстремистской» ст. 282 УК РФ в некоторых случаях.

Предложение о смягчении законодательства было озвучено Шаргуновым во время прямой линии с президентом, на что президент ответил, что надо определиться с самими понятиями, проанализировать ситуацию и не доводить дела до абсурда.

В понедельник официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщал, что в первом полугодии 2018 года было возбуждено 762 дел по экстремистским статьям.