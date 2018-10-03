Доллар снизился до 65,43 рубля

Утром в среду рубль растет к доллару и снижается к евро, отыгрывая курсовую динамику этих валют на форексе, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.03 мск снизился на 7 копеек – до 65,43 рубля, передает РИА «Новости».

Курс евро повысился на 13 копеек – до 75,75 рубля.