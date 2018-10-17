Врачи «Динамо» спасли жизнь пассажирке самолета

Женщина потеряла сознание во время рейса Грозный – Москва, но врачи ФК «Динамо» оказали ей первую помощь, спасли ей жизнь.

«Во время перелета Динамо рейсом Грозный – Москва одна из пассажирок потеряла сознание, а затем у нее случился судорожный приступ. Благодаря своевременным и четким действиям медицинской бригады в лице Ярдошвили, Родионова и Малышева жизни пассажирки ничего не угрожает», – заявила пресс-служба ФК «Динамо» в микроблоге Twitter.

РИА ФАН сообщает, что после приземления ей была оказана медицинская помощь.

В 2009 году Депутату Госдумы Константину Затулину стало плохо на трапе самолета в Симферополе из-за жары.