Лукьяненко предложил водителям нарушать правила после 5 млн потерянных штрафов

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко предложил российским водителям лишний раз нарушить правила дорожного движения, чтобы ГИБДД могла восполнить потерянные 5 млн штрафов.

«Мне кажется, что это ужасно неправильно, товарищи автомобилисты! Из-за какой-то ошибки ГИБДД не смогла получить 5 миллионов штрафов! А ведь это наши деньги, которые идут на улучшение наших дорог! Может, все дружно нарушим по-маленькому, ну, заедем под камерой за стоп-линию сантиметров на десять или прокатимся по выделенке метров пять? Вреда от этого для движения не будет, а ГИБДД получит упущенные деньги и сделает нам лучше. Как вам такое предложение? (Если что – у меня еще масса идей по улучшению жизни!)», – написал Лукьяненко на своей странице в Facebook.

Подписчики писателя поддержали шутку и предложили ему пойти в депутаты:

«Прямиком в депутаты! И побыстрее! Им нужны такие идеи!» – считает Павел Павлов.

«В вашей фантазии, Сергей, мы ни секунды не сомневаемся», – написала Tatjana Elzer.

Ранее сообщалось, что ГИБДД потеряла более 5 млн штрафов москвичей из-за технической ошибки в федеральной информационной системе.