Японская принцесса отказалась от титула ради свадьбы с простолюдином

Японская принцесса Аяко вышла замуж за Кэя Морито, отказавшись от титула, церемония прошла в Токио 29 октября.

28-летняя Аяко вышла замуж за 32-летнего работника судоходной компани «Ниппон Юсен» и лишилась своего титула, пишет The Mainichi, передает «Интерфакс».

In Photos: Princess Ayako's wedding ceremonyhttps://t.co/jTQe83JAEr — The Mainichi (@themainichi) 29 октября 2018 г.

Ее супруг не относится к аристократическим семьям страны, потому, согласно традиции, Аяко должна отказаться от титула.

На прошлой неделе принцесса простилась с императором Акихито и членами королевского двора.

Аяко сразу после свадьбы получит 1,3 млн долларов от государства, чтобы поддержать образ жизни, соответствующий ее статусу.

Напомним, другая японская принцесса Хисако Такамадо летом 2018 года побывала в нескольких российских городах на ЧМ-2018 и рассказала о своих впечатлениях от организации чемпионата в России.