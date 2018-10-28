Россия констатировала снижение активности боевиков в Идлибе

Минобороны России заявило об уменьшении количества нарушений со стороны боевиков зоне деэскалации в Идлибе.

«Отмечается уменьшение количества нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации», – говорится в информационном бюллетене на сайте Минобороны.

Россия зафиксировала два случая нарушений режима прекращения боевых действий за сутки – два случая стрельбы в провинциях Хама и Латакия.

На этой неделе в Стамбуле состоялась встреча лидеров России, Турции, Франции и Германии по сирийскому урегулированию.