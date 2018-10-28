Иордания отреагировала на призывы не помогать Сирии

Россия, США и Иордания обсуждают проблему лагеря «Рукбан» на границе Сирии с королевством, заявил глава МИД Иордании Айман Сафади.

По его словам, стороны хотят найти итоговое решение проблемы, которое позволит беженцам вернуться домой, передает РИА «Новости».

Сафади подчеркнул, что прежде Иордания обеспечивала гуманитарную помощь беженцам, так как «не было другого варианта», но теперь дорога с сирийской территории освобождена, и обеспечивать лагерь должны Дамаск и ООН. При этом Иордания продолжает оказывать медицинскую помощь жителям лагеря, обеспечивает его водой.

Сафади призвал различать призывы ряда государств не помогать Сирии до политического перехода и установления стабильности. По его словам, «такие подходы провальны». Министр отметил, что «Сирия стала ареной битвы других, нужно принять новые подходы, отражающие желание реализовать интересы Сирии и сирийцев».

Глава МИД Иордании заявил, что его страна «предоставила все, что могла», и продолжает помогать Сирии, но «международному сообществу тоже необходимо взять на себя ответственность».