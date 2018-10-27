Эстафета огня зимней Универсиады прошла в Петербурге

Эстафета огня зимней Универсиады 2019 года началась на площади Академика Сахарова у главного здания Санкт-Петербургского государственного университета.

Маршрут эстафеты прошел через Университетскую и Адмиралтейскую набережные, Дворцовый мост, Исаакиевскую площадь и завершился на стадионе Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, передает РИА «Новости».

Общая протяженность маршрута составила четыре километра.

В городском комитете по физкультуре и спорту сообщили, что огонь пронесли 40 факелоносцев. В их число вошли серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух, послы Универсиады-2019 чемпионы мира по фигурному катанию Алексей Тихонов и Мария Петрова, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Зажег городскую чашу огня Универсиады ректор университета им. Лесгафта Сергей Бакулев, который получил факел от шестикратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам, Героя России, почетного гражданина Санкт-Петербурга Любови Егоровой.

«В этом году нам исполняется 122 года. Сегодняшнее зажжение огня мы воспринимаем как признание тех заслуг, которые числятся за нашим университетом: 358 олимпийских медалей различного достоинства завоевали наши студенты, наши выпускники и наши преподаватели. Это признание наших заслуг в области спорта высших достижений», – отметил Бакулев.

Олимпийская чемпионка депутат Госдумы Светлана Журова отметила, что Универсиада является большой стартовой площадкой для молодежи.

«Я уверена, такие чемпионы у нас будут, и мы займем общекомандное первое место, это 100%», – сказала она.

В итоге огонь Универсиады был передан представителю Архангельска, где 3 ноября пройдет следующий этап эстафеты.

Эстафета пройдет в 30 крупных городах России и завершится 1 марта 2019 года в городе Универсиады-2019 – Красноярске.