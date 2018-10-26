В кабмине задумались о налоговых льготах для производителей СПГ

Правительство отдало поручения в министерства энергетики, промышленности и торговли, финансов и транспорта о проработке вопроса об освобождении от налогов на имущество объектов основных средств, которых используют для производства сжиженного природного газа.

Ведомства займутся проработкой вопроса стимулирования отечественных производителей оборудования для СПГ; для них планируется установить нулевую ставку по налогу на прибыль и имущество на 12 лет, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

Для проработки вопроса отведен срок до 11 декабря, когда необходимо будет внести предложения в правительство.

Ранее сообщалось, что производителям СПГ предоставят возможность использовать иностранные танкеры на Северном морском пути.