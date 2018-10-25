Иностранные танкеры решено допустить на Севморпуть

Производителям сжиженного природного газа можно пользоваться судами под иностранными флагами, сказал вице-премьер правительства России Дмитрий Козак.

Производителям СПГ можно будет пользоваться иностранными танкерами до того момента, пока рынок не заполнится российскими танкерами, заявил Козак, передает РИА «Новости».

Также министр энергетики России Александр Новак сообщил, что руководство страны не собирается разрабатывать нормативную базу для избежания конкуренции производителей СПГ и трубопроводного газа при экспорте.

Однако правительство России намерено следить за этой ситуацией, добавил министр.

В сентябре сообщалось, что некоторым типам иностранных судов разрешат проход по Северному морскому пути.

В октябре по нему прошло первое судно НАТО.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем выгоден Северный морской путь для экономики России.