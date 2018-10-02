Первое судно НАТО прошло по Севморпути

Судно тылового обеспечения ВМС Франции «Рона» прошло по Северному морскому пути, сообщают источники.

«При следовании от норвежского порта Тромсе до Алеутских островов близ Аляски французское судно «вели» средства радиотехнической разведки Северного и Тихоокеанского флотов в зонах их ответственности в Российской Арктике», – сказал близкий администрации Севморпути источник, передает «Интерфакс».

По словам собеседника, поход для «Роны» был рискованным из-за отсутствия у судна ледовой защиты. «Российские средства спасения были готовы прийти на помощь французским морякам в случае необходимости», – добавил он.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что некоторым типам иностранных морских судов разрешат проход по Северному морскому пути в первое время после вступления в силу запрета на проход по российским водам судов иностранного производства.

Президент Владимир Путин приглашал зарубежных партнеров использовать для перевозок Северный морской путь.