Иностранным судам разрешат проход по Севморпути

Некоторым типам иностранных морских судов разрешат проход по Северному морскому пути в первое время после вступления в силу запрета на проход по российским водам судов иностранного производства, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

«По решению правительства разрешено будет судам другой постройки проходить, потому что весь типаж судов мы не состоянии сразу будем перекрыть», – сказал он в эфире телеканала «Россия».

Борисов подчеркнул, что здесь нет никаких антирыночных мер. «Это нормальная защита российского производителя, и она должна стимулировать загрузку, в том числе и «Звезды» (судостроительного завода на Дальнем Востоке – прим. ВЗГЛЯД)», – приводит его слова РИА «Новости».

Вице-премьер напомнил, что Соединенные Штаты ввели аналогичные меры еще в 1920-х годах, чтобы защитить своих производителей. «При перевозке в Америке в прибрежных водах только суда, построенные в Америке, под американским флагом могут там ходить», – сказал он, подчеркнув, что Северный морской путь – это чисто российские прибрежные воды. «Мы защищаем своих судовладельцев в этом плане», – сказал он.

Планируется, что запрет будет действовать с 1 января 2019 года.

Ранее президент Владимир Путин пригласил зарубежных партнеров использовать для перевозок Северный морской путь.