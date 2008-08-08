Путин предложил партнерам использовать Северный морской путь

Президент Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме пригласил зарубежных партнеров использовать для перевозок Северный морской путь.

Путин заявил, что Москва приглашает «заинтересованных партнеров» к «освоению этой перспективной транспортной артерии» – Северного морского пути, передает РИА «Новости».

Он добавил, что первые контейнерные судна, проходящие по Северному морскому пути, открывают «новую страницу в истории торгового мореплавания», подтверждают востребованность российской Арктики, ее безопасность и эффективность.

Президент сообщил также о намерении расширить перечень государств, граждане которых будут пользоваться электронными визами для въезда на территорию России.

В данный момент этот тип визы доступен для жителей 19 стран – они могут «оформить все документы дистанционно, в упрощенном порядке».

«Будем работать над этим и дальше, чтобы число государства, граждане которых могли бы получать электронную визу, росло, в том числе это касается и стран АТЭС», – подчеркнул российский лидер.

Четвертый Восточный экономический форум проходит 11-13 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.