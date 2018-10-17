Министр Топилин сказал, как надо воспринимать хорошие новости

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин прокомментировал свое высказывание о беспрецедентном росте зарплат россиян.

«Я опираюсь на данные Росстата, ничего от себя не придумываю. Я считаю, что хорошие новости должны восприниматься нормально. А почему-то это вызывает какие-то вопросы. Я считаю, что надо все-таки нам учиться и уметь хорошие новости оценивать позитивно», – сказал Топилин, передает РИА «Новости».

По его словам, каждый человек «мерит» зарплату по себе. «У кого-то больше выросла, у кого-то меньше», – пояснил он.

Согласно данным Росстата, рост среднемесячной начисленной заработной платы работников за январь-август по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 11%.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко ранее отчитала Топилина за «размытые» ответы в ходе правительственного часа в верхней палате парламента.

Ранее Топилин в рамках правительственного часа по вопросу «О ходе реализации государственной программы России «Социальная поддержка граждан» заявил, что заработные платы в стране растут беспрецедентными темпам и в реальном, и в номинальном выражении.