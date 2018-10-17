Матвиенко указала министру Топилину, где надо думать

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отчитала главу Минтруда Максима Топилина за «размытые» ответы в ходе правительственного часа в верхней палате парламента, указав, где ему «нужно думать».

Матвиенко заявила, что многие ответы Топилина ей не понравились, передает РИА «Новости».

«Я думаю...» – думать нужно в другом месте, в социальной сфере надо уметь принимать решение. Вы – главный человек в правительстве (по социальной тематике)», – отметила она, обращаясь к главе Минтруда по итогам правительственного часа в среду.

Спикер подчеркнула, что многие объекты социальной сферы в сельской местности практически ни разу фундаментально не ремонтировались в постсоветское время; это, например, «дома культуры, дома престарелых».

«Там морально устарела инфраструктура», – указала Матвиенко.

Она призвала Топилина приложить усилия для помощи регионам в ремонте объектов соцсферы, чтобы «дома престарелых не выглядели как богадельня».

Также спикер привела в пример ситуацию, когда ей удалось добиться в Минфине выделения одному из небогатых регионов порядка 300 млн рублей для ремонта подобных объектов.

«Мне звонит министр труда и говорит: я против, они не успеют их освоить», – вспомнила спикер.

Она отметила, что до сих пор чувствует возмущение: «Нет, чтобы поблагодарить. Вы должны требовать у правительства выделения средств».

Парламентарий добавила, что к социальной тематике привлечено внимание общества и Совета Федерации.

«Легкой жизни у вас не будет», – пообещала Матвиенко, обращаясь к Топилину.

Ранее Топилин в рамках правительственного часа по вопросу «О ходе реализации государственной программы России «Социальная поддержка граждан» заявил, что заработные платы в стране растут беспрецедентными темпам и в реальном, и в номинальном выражении.

Так, по данным Росстата, рост среднемесячной начисленной зарплаты работников за январь-август 2018 года к январю-августу 2017 года составил 11%.

Министр указал, что на рост зарплат оказало влияние повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума и исполнение «суперуказа» президента Владимира Путина.

Глава Минтруда сообщил также, что состав потребительской корзины будет пересмотрен с 2021 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рост реальных зарплат в стране достиг рекордного с 2012 года показателя в 8,7%.

Между тем в сентябре премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что следующие шесть лет станут непростыми для экономики России в условиях санкций, торговой войны и расширения протекционизма в мире.