Китаянка с кухонным ножом напала на детский сад

В Китае женщина, вооруженная кухонным ножом, напала на детей у входа в детсад; ранения получили 14 человек, сообщили в полиции.

Инцидент произошел в пятницу в городе Чунцин, передает Reuters.

39-летняя женщина напала на детей, когда те возвращались с утренней зарядки.

Пострадавших доставили в больницу. До приезда полиции злоумышленницу нейтрализовали охранники детского сада и сотрудники учреждения.

Мотивы нападения пока не установлены.

Пользователь Augustus Manchurius выложил в Twitter видео с места происшествия – на нем запечатлено, как разгневанные родители пытаются прорваться через оцепление на территорию детского сада.

An old woman in Chongqing China stormed into a kindergarten and slashed several children to death with a knife. Angry parents beating her in an outrage. She told the police that she was mistreated by the Chinese government. pic.twitter.com/LFRbeuMJYS — Augustus Manchurius (@1984to1776) 26 октября 2018 г.

Отмечается, что подобные инциденты редко происходят в Китае, особенно в крупных городах.

Однако в последние годы в этой стране произошел целый ряд нападений на детей и детские учреждения. Виновниками часто становятся люди с психическими заболеваниями.

В основном злоумышленники используют в таких нападениях именно ножи, так как в Китае жестко контролируется оборот оружия.

Напомним, в апреле в Китае мужчина напал на школу и убил семь детей; так он решил отомстить за давние издевательства одноклассников.