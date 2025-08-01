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На выходные между Москвой и Петербургом запустили дополнительные поезда
Дополнительные двухэтажные поезда и вагоны назначили между столицами
Федеральная пассажирская компания увеличила число поездов между Москвой и Петербургом для удовлетворения пассажирского спроса в выходные дни.
Дополнительные поезда между Москвой и Петербургом назначены на выходные, сообщает ТАСС. Федеральная пассажирская компания организовала дополнительные рейсы: поезд № 154 отправится из Москвы в Петербург в ночь на 2 августа, а поезд № 237 – из Петербурга в Москву 3 августа днем. Оба состава будут двухэтажными.
Кроме того, в поезда «Аврора» № 741/742 и 743/744, а также «Невский экспресс» № 747/748 дополнительно включили еще 13 вагонов для увеличения вместимости. Мера связана с высоким спросом на перевозки между двумя столицами в выходные.
Пресс-служба ФПК отметила: «Назначение дополнительных поездов и включение дополнительных вагонов позволит обеспечить всех желающих возможностью поездки между Москвой и Петербургом в удобное время».
Как писала газета ВЗГЛЯД, число доступных мест в скоростных поездах «Сапсан» между Москвой и Петербургом увеличили почти в два раза на 27 и 28 июля из-за роста спроса.
Дополнительный состав скоростного поезда готовят к запуску по маршруту Москва – Петербург в случае перебоев с авиаперелетами между городами.
На фоне возросшего спроса на маршруте между Москвой и Петербургом 21 июля на рейсы «Сапсана» добавили дополнительные вагоны, билеты уже поступили в продажу.