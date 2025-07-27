Если экономить, но не голодать, в Японии вполне можно питаться на 500 рублей в день. Почему так получилось? Во всем снова виноваты русские. И это почти не шутка.0 комментариев
РЖД удвоили количество мест в «Сапсанах» на 27 и 28 июля
Число доступных мест в скоростных поездах «Сапсан» между Москвой и Петербургом увеличили почти в два раза на 27 и 28 июля из-за роста спроса.
РЖД добавили места в поездах «Сапсан» между Москвой и Петербургом на 27 и 28 июля, передает ТАСС. Компания пояснила, что увеличение количества мест связано с высоким спросом на этом направлении. В официальном сообщении отмечается: «Для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки на направлении Санкт-Петербург – Москва удвоили количество мест в следующих поездах "Сапсан": № 783 отправлением 27 июля в 20:50 из Санкт-Петербурга; № 756 отправлением 28 июля в 06:50 из Москвы». В РЖД сообщили, что новые билеты уже поступили в продажу через привычные каналы бронирования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, дополнительный состав скоростного поезда готов к запуску по маршруту Москва – Петербург в случае перебоев с авиаперелетами между городами. РЖД увеличили количество мест в «Сапсанах» на 21 июля. Из-за отмены авиарейсов назначен дополнительный «Сапсан» из Петербурга в Москву.