Не нужно обращать внимание на эти короткие видео с Патриков, где жертвы пластической хирургии рассказывают, сколько, по их мнению, должен зарабатывать мужчина, чтобы они пошли с ним на свидание. Нисколько не должен.7 комментариев
Из-за отмены авиарейсов назначен дополнительный «Сапсан» из Петербурга в Москву
Дополнительный высокоскоростной поезд «Сапсан» назначен из Петербурга в Москву в связи с отменой ряда авиарейсов, сообщил аэропорт Пулково.
Отмечается, что поезд №755 отправится с Московского вокзала Петербурга 21 июля в 06:40 утра, передает РИА «Новости».
Билеты на этот рейс доступны в кассе РЖД на втором этаже терминала аэропорта Пулково, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Кроме того, на ночные поезда Северо-Западной пригородной пассажирской компании сегодня добавлены дополнительные вагоны для перевозки пассажиров.
Мера предпринята для компенсации транспортных неудобств, возникших из-за отмены части рейсов между двумя городами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Позже сообщалось, что в Шереметьево после перерыва сняли режим «Ковер» и полностью возобновили авиасообщение, однако пассажирам стоит ожидать увеличения времени обслуживания.