Мужчина под 30 в Китае убил семь детей, вымещая обиду за школьные унижения

Мужчина, напавший на школу в Китае и убивший семь детей, таким образом отомстил за давние издевательства одноклассников, сообщила полиция уезда Мичжи.

Напавший на среднюю школу в китайской провинции Шэньси мужчина объяснил свой поступок тем, что вымещал старые обиды на одноклассников, которые унижали его во время учебы, передает РИА «Новости».

Нападавшим оказался мужчина 1990 года рождения по фамилии Чжао. Он ранее обучался в этой школе. О психическом состоянии задержанного пока ничего неизвестно.

Правоохранительные органы продолжают расследование.

Напомним, внезапное нападение на школу произошло в пятницу около 18.10 по местному времени (13.10 мск). Мужчина напал с ножом на детей. Семь учеников погибли, еще 12 школьников пострадали.