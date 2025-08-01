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Бывший президент Колумбии Урибе получил 12 лет домашнего ареста
Бывший президент Колумбии Альваро Урибе получил 12 лет домашнего ареста за подкуп свидетелей
Бывший президент Колумбии Альваро Урибе осужден на двенадцать лет домашнего ареста за подкуп свидетелей и процессуальное мошенничество по решению суда.
Суд в Колумбии признал бывшего президента страны Альваро Урибе виновным в подкупе свидетелей и процессуальном мошенничестве, передает РИА «Новости».
Согласно судебному постановлению, подписанному судьей Сандрой Лилианой Эредией Арандой, Урибе приговорен к 144 месяцам (12 лет) тюремного заключения, которое он будет отбывать в форме домашнего ареста.
Суд также назначил Урибе штраф в размере 2 420,5 минимальных месячных зарплат и запретил занимать государственные должности на 100 месяцев и 20 дней. В постановлении отмечено, что наказание будет отбываться по месту жительства под надзором пенитенциарной системы в городе Рионегро, департамент Антиокия.
«Суд приговаривает Альваро Урибе Велеса к основному наказанию в виде 144 месяцев, то есть 12 лет тюремного заключения, штрафу и запрету на занятие государственных должностей», – сказано в документе.
Одновременно суд оправдал Урибе по двум другим эпизодам дела, связанным с бывшим прокурором Хильдой Ниньо и показаниями свидетеля Харлингтона Москеры. Для исполнения приговора экс-президент должен предоставить денежную гарантию и подписать обязательство о соблюдении условий ареста. Решение суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио назвал вердикт суда над бывшим колумбийским президентом Альваро Урибе политически мотивированным и опасным прецедентом. Экс-президент Колумбии Альваро Урибе признал, что ЦРУ США оказывало помощь в уничтожении лидеров повстанцев в Колумбии.