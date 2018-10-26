Голубое озеро исчезло в Альпах

Теплая погода в Италии спровоцировала исчезновение горного Голубого озера, расположенного в провинции Сондрио, в Альпах на высоте 1853 метров.

Исчезновение озера обнаружил Марко Пуглизе, который хотел сделать несколько фотографий в этом месте, передает РИА «Новости» со ссылкой на GreenMe.

«Возможно, было бы целесообразно начать думать о том, чтобы не тратить впустую воду. Вчера мне было больно видеть состояние Голубого озера», – отметил он.

Он рассказал, что в озере Комо снизился уровень воды.

Голубое озеро высыхало из-за засухи в 2005 и 2006 годах. В 2007 году его искусственно наполнили водой, после этого оно начало заполняться естественно.

Озеро вошло в список «Мест природы, которые нельзя забыть», составленный Итальянским фондом защиты окружающей среды.

В феврале 2016 года второе по величине озеро Боливии Поопо прекратило существование.