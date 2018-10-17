Болтон оценил переговоры с Путиным

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон прокомментировал переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным.

Болтон заявил, что «полуторачасовая дискуссия» была «очень профессиональной, очень серьезной». Он назвал Путина «экспертом в области контроля над вооружениями», передает ТАСС со ссылкой на РСЕ/РС.

При этом обсуждался не только Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, но и «другие договоры по контролю над вооружениями», также стороны обсудили «стратегические отношения» между Россией и США, сказал Болтон.

Он считает, что «такого рода вещи полезны», ведь Россия «подходит к внешней политике с точки зрения своих национальных интересов». Болтон выразил уверенность в том, что взаимодействие Москвы и Вашингтона будет успешнее, если обе стороны «будут откровенно говорить о том, в чем заключаются их национальные интересы».

Он сообщил, что «передал президенту Путину приглашение президента Трампа посетить Вашингтон» в начале 2019 года.

Напомним, Болтон встретился с президентом России Владимиром Путиным и главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу.