Диетолог Лебедева предупредила о вреде ПП-десертов и смузи-боулов

Tекст: Дарья Григоренко

Так называемые «полезные» десерты, такие как ПП-чизкейки, смузи-боулы и протеиновые батончики, вовсе не так безвредны для фигуры, как принято считать.

По словам Лебедевой, за модными надписями часто скрываются скрытые источники сахара и калорий, а эффект для организма может быть противоположным ожидаемому, передает Газета.Ru.

Лебедева отмечает: «Смузи-боулы с ягодами, фруктами и гранолой выглядят аппетитно, однако порция часто содержит 50–70 граммов фруктового сахара. Добавленные топпинги и гранола увеличивают калорийность до 400–500 ккал. Регулярное употребление таких тарелок может мешать контролю веса».

Кроме того, ПП-чизкейки, сделанные без сахара, но с заменителями и жирными компонентами, могут вызывать скачки инсулина и расстройства желудочно-кишечного тракта. Их реальную калорийность многие недооценивают.

Диетолог также уточняет, что энергетические батончики и протеиновые десерты могут содержать белок и витамины, но зачастую в их состав входят подсластители, сиропы и шоколадные глазури, что делает их подходящими скорее для перекуса после тренировки, но не как ежедневное лакомство.

Лебедева подчеркивает, что самая распространенная ошибка – доверять маркетинговым надписям. Даже десерты с маркировкой «здоровый» могут быть калорийными или содержать много сахара и жира. Чтобы десерт был действительно полезным, важно внимательно читать состав, контролировать порцию и не забывать о балансе с основным рационом. По мнению специалиста, лучшей альтернативой станут простые фрукты, ягодные пюре или йогурт без добавок.

Ранее Лебедева сообщила, что продукты с высоким содержанием сахара, быстрых углеводов и жиров могут способствовать появлению усталости и сонливости после еды.

