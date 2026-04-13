Без единой структуры, командования, общей стратегии нынешний коллективный Запад станет просто неким клубом по интересам. Содружеством государств разной судьбы, находящихся на разных континентах и преследующих собственные цели. В общем, частью того, что будет называться многополярным миром.0 комментариев
На Украине заявили о подготовке к перехвату «Орешника» в космосе
Депутат Рады Вениславский сообщил об испытаниях системы перехвата «Орешника»
На Украине проходят испытания технологий, предназначенных для якобы «перехвата» российских ракет средней дальности «Орешник», сообщил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
По словам Вениславского, наивысшая эффективность перехвата якобы достигается до момента разделения боевых блоков от ракетоносителя в космосе, передает «Газета.Ru».
Вениславский сообщил, что подразделения Главного управления разведки Украины дважды осуществляли секретные запуски ракетоносителей, первый раз достигнув высоты более 100 км, а второй – 204 км. По его словам, в стране создается система «воздушный космодром», предназначенная для запуска и перехвата ракет «Орешника» в космосе.
Депутат добавил, что создание полноценных Космических сил на Украине запланировано в ближайшие три-пять лет. Ожидается, что новая система повысит возможности страны по противодействию российским ракетным средствам в ходе военного конфликта.
Ранее украинские каналы сообщили о вероятной атаке российского ракетного комплекса «Орешник» по Киеву, Львову и Староконстантинову в ближайшее время.
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что НАТО стоит рассматривать российский ракетный комплекс «Орешник» как легитимную цель.
В то же время Зеленский сообщил о невозможности уничтожения этого оружия существующими системами обороны.
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о признании западными специалистами отсутствия средств для блокировки комплекса «Орешник».